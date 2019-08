Najlepsze gole Krzysztofa Piątka w sezonie 2018/19

Jakub Świerczok rozegrał świetny mecz w ramach eliminacji Ligi Europy. Polski napastnik zdobył dwa gole, a do tego dołożył także asystę w meczu rewanżowym przeciwko The New Saints. Tym samym było to już trzecie i czwarte trafienie Świerczoka w europejskich pucharach. W 81. minucie w jego miejsce wszedł Claudiu Ceseru. Jego Ludogorets wygrał na wyjeździe 4:0. W pierwszym meczu bułgarski klub zwyciężył 5:0 i dzięki temu zespół z Polakami w składzie znalazł się w 4. rundzie eliminacji.

W spotkaniu z The New Saints zagrał także Jacek Góralski, który zszedł z boiska w 68. minucie. Następnym rywalem Ludogorets będzie słoweński Maribor, który odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów, przegrywając z norweskim Rosenborgiem. W 4. rundzie kwalifikacji znajduje się także Legia Warszawa, która pokonała w środę na wyjeździe grecki Atromitos 2:0.