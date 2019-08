Andre Martins po pierwszym meczu z Atromitosem. Zobacz wypowiedź zawodnika Legii:

- Kwiaty są niepotrzebne - odsunął Aleksandar Vuković bukiet i zaczął jeszcze raz mówić do działającego mikrofonu. - To może powtórzę: przede wszystkim mam trochę inne spojrzenie, które tyczy się poprzednich meczów. Bardzo dużo ludzi w Polsce pamięta bowiem, co było 100 lat temu, a nie pamięta tego, co było wczoraj. A wczoraj, czyli rok i dwa lata temu na tym etapie nie dawaliśmy rady. Teraz daliśmy. Czy jestem zadowolony? Jestem bardzo zadowolony. Uważam, że przejść kolejną rundę, wygrać spotkanie w takich warunkach, to nie lada wyczyn - zaczął Vuković.

- Presja? Oczekiwania nadal są duże, to jest Legia. Ale było natomiast teraz coś takiego, że graliśmy pod wiatr. Czyli dużo więcej mieliśmy do stracenia niż zyskania. Nie było marginesu błędu. Dlatego jeszcze raz słowa dla mojej drużyny. Na razie skutecznie sobie radzi, przechodzi kolejnych rywali. I mam nadzieję, że tak będzie nadal. Że wrócimy do rytmu grania czwartek-niedziela i tak już zostanie - dodał Vuković.

I wrócił jeszcze na chwilę do przełożonego meczu z Wisłą Płock: - Nie trzeba być geniuszem, doktorem czy profesorem, by zrozumieć, że jedna doba więcej dla organizmu sportowca jest bardzo istotna. W każdym razie ja doskonale o tym wiem. I wiem, że to przełożenie meczu z Wisłą dało nam dużo.

W niedzielę Legia zagra u siebie z Zagłębiem Lubin (godz. 17.30). Potem czeka ją mecz najprawdopodobniej z Glasgow Rangers. Szkoci przed tygodniem wygrali 4:2 na wyjeździe z FC Midtjylland. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie w czwartek (godz. 20.45). Mecze fazy play-off eliminacji LE zaplanowano na 22 i 29 sierpnia. Już wiadomo, że pierwsze spotkanie legioniści zagrają w Warszawie.