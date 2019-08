Andre Martins po pierwszym meczu z Atromitosem. Zobacz wypowiedź zawodnika Legii

W środę Legia Warszawa pokonała grecki Atromitos 2:0 w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy i awansowała do fazy play-off. Gole dla drużyny Aleksandara Vukovicia strzelili Paweł Stolarski oraz Walerian Gwilia. Awans do ostatniej fazy kwalifikacji do rozgrywek oznacza dla warszawiaków solidny zastrzyk gotówki.

Legia zarobiła już co najmniej milion euro

Za przejście trzech rund wicemistrzowie Polski zarobili już minimum 1 milion 80 tysięcy euro. Za przejście Europy FC w pierwszej rundzie UEFA zapłaciła klubowi 240 tysięcy euro. Kolejne 260 tysięcy euro UEFA dołożyła za zwycięstwo legionistów z fińskim KuPS-em. Wyeliminowanie Atromitosu warte jest 280 tysięcy euro.

Sam udział w fazie play-off kwalifikacji oznacza 300 tysięcy euro zarobku. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy legioniści nie awansują do fazy grupowej. Zwycięzca fazy play-off nie otrzymuje bowiem 300 tysięcy euro, tylko kwotę blisko 10-krotnie większą. To właśnie dlatego awans do fazy grupowej Ligi Europy jest tak ważny dla budżetu Legii.

W fazie play-off kwalifikacji zespół Vukovicia zagra ze zwycięzcą pary Glasgow Rangers - FC Midtjylland (mecz w czwartek o godzinie 20:45). Bliżej awansu są Szkoci, którzy w miniony czwartek pokonali Duńczyków na wyjeździe 4:2.

