Dawid Kort po pierwszym meczu z Legią. Zobacz wypowiedź zawodnika Atromitosu

REKLAMA

Była 29. minuta meczu w Grecji, gdy doskonałą, przebojową akcją na lewej stronie boiska popisał się Cafu. Portugalczyk, który w rewanżu zastąpił kontuzjowanego Domagoja Antolicia, podał do Waleriana Gwilii, który zaś wyłożył piłkę Pawłowi Stolarskiemu. Były obrońca Lechii Gdańsk zdecydował się na płaski strzał z pierwszej piłki, czym nie dał szans bramkarzowi Atromitosu na interwencję i dał Legii prowadzenie w rewanżowym meczu III rundy eliminacji Ligi Europy.

Jak się okazało, był to moment kluczowy dla polsko-greckiej rywalizacji. Legia, która w Warszawie dominowała, ale nie potrafiła znaleźć drogi do bramki Atromitosu, złapała luz i znów pokazała, że jest zespołem co najmniej dwie klasy lepszym od rywala. Grecy przed własną publicznością mieli tylko momenty dobrej gry i tylko jedną doskonałą okazję do zdobycia bramki. W 17. minucie, po niespodziewanym, bezpośrednim uderzeniu z rzutu wolnego z ostrego kąta, Radosława Majeckiego uratowała poprzeczka.

Gdy Legia prowadziła 1:0, Atromitos mógł mieć jeszcze nadzieje na nawiązanie walki o awans. Te musiały jednak upaść w sześć minut po przerwie. Wtedy z prawej strony dośrodkował Marko Vesović, a Gwilia zdecydował się na strzał z powietrza, z bardzo trudnej pozycji i udało mu się zmieścić piłkę w krótkim rogu bramki gospodarzy.

Glasgow Rangers rywalem Legii?

Legia pokonała Atromitos 2:0 i awansowała do fazy play-off eliminacji Ligi Europy. Tam zagra ze zwycięzcą pary Glasgow Rangers - Midtjylland. Zespół Aleksandara Vukovicia najprawdopodobniej zmierzy się ze Szkotami, którzy przed tygodniem wygrali w Danii 4:2. To spotkanie rozegrane zostanie w czwartek o godzinie 20:45. Mecze fazy play-off eliminacji Ligi Europy odbędą się 22 i 29 sierpnia. Legioniści pierwszy mecz zagrają w Warszawie.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE