W pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy Atromitos zaprezentował fatalną grę, ale bronił się na tyle skutecznie, że zremisował wyjazdowe spotkanie z Legią Warszawa 0:0.

Andre Martins, pomocnik Legii Warszawa: Atromitos to nie jest zła drużyna, ale my byliśmy lepsi

W pierwszej połowie legioniści stworzyli właściwie tylko jedną groźną akcję, ale dobre zagranie Gwilii wzdłuż pola bramkowego nie zostało wykończone przez Kulenovicia, który nie trafił w piłkę. Chorwat miał jeszcze lepszą okazję w 65. minucie, gdy otrzymał świetną piłkę od Luquinhasa, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem trafił tylko w boczną siatkę.

W 65. minucie Kulenovicia zastąpił Carlitos, który chwilę po wejściu na plac gry mógł się cieszyć z gola, ale z rzutu wolnego trafił w poprzeczkę. Kilka minut wcześniej tak samo zakończyła się próba Novikovasa, który też strzelał ze stałego fragmentu gry. Najlepszą okazję legioniści mieli w 83. minucie, ale strzał Luquinhasa pięknie wybronił bramkarz Atromitosu. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, choć gospodarze wykreowali aż 25 sytuacji podbramkowych (w tym 15 rzutów rożnych). Dla porównania: Grecy stworzyli sobie zaledwie dwie okazje.

W środę, 14 sierpnia, Legia rozegra rewanżowe starcie w 3. rundzie eliminacji LE. W meczu z greckim zespołem na pewno nie wystąpi Domagoj Antolić, który narzeka na ból pleców i nie poleciał z drużyną do Aten.

-Brak Antolicia? W Warszawie zagrał bardzo dobry mecz. I to na pewno nie jest komfortowe, że go z nami nie ma. Ale takie rzeczy się zdarzają. Na szczęście Cafu już wrócił do normalnego treningu, zagrał w weekend na przetarcie w rezerwach i myślę, że dostanie jutro swoją szansę. Dzięki niemu będziemy mieli na boisku taką samą jakość - ocenił trener Legii Aleksanar Vuković podczas konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Atromitosem.

Jeśli Legia wyeliminuje Atromitos, w rundzie play-off eliminacji LE zagra ze zwycięzcą dwumeczu Rangers FC - FC Midtjylland. Przed tygodniem szkocki zespół wygrał z Duńczykami na wyjeździe 4:2, dzięki czemu jest zdecydowanym faworytem do awansu.

PAE Atromitos - Legia Warszawa, Liga Europy 2019/2020. Gdzie obejrzeć mecz 3. rundy eliminacji? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV środowego meczu Legii Warszawa z Atromitosem obejrzymy na antenie TVP Sport. W internecie spotkanie 3. rundy eliminacji LE będzie można śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Transmisja meczu rozpocznie się o godz. 17:50 (studio od godz. 17:00).