Majecki - Stolarski, Wieteska, Jędrzejczyk, Rocha - Vesović, Antolić (Martins), Carlitos, Nagy - Niezgoda, Kante. A na zmianę, żeby się nikt nie zmęczył: Novikovas, Gwilia, Luquinhas. Taki skład na niedzielny mecz z Wisłą Płock sugerował Aleksandarowi Vukoviciovi na Twitterze Zbigniew Boniek. Problem w tym, że chodziło o niedzielny mecz Legii Warszawa z Wisłą Płock. Czyli mecz, którego nie było, bo ekstraklasa zdecydowała się przełożyć spotkanie (ma odbyć się 16 września).

Otrzymaliśmy informację z UEFA, że mecz rewanżowy 3. rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy Atromitos Ateny - Legia Warszawa został przełożony z czwartku 15 sierpnia na środę 14 sierpnia na godz. 19 czasu lokalnego. Zmianę tę wymusiły względy bezpieczeństwa, gdyż w Atenach 15 sierpnia swój mecz w rozgrywkach UEFA będzie rozgrywać także AEK. Jednocześnie dość wczesna godzina meczu Legii jest podyktowana faktem, że tego dnia odbywa się mecz o Superpuchar Liverpool – Chelsea i żadne spotkanie w ramach rozgrywek UEFA nie może toczyć się w tym samym czasie. W związku z tym, iż zmiana w terminarzu UEFA stwarza dodatkową przewagę dla greckiego klubu, Legia Warszawa zwróciła się do Ekstraklasy SA z prośbą o zmianę terminu meczu z Wisłą Płock, aby móc optymalnie przygotować się do meczu rewanżowego w Atenach

- cytowała Ekstraklasa SA na swojej stronie internetowej wypowiedź dyrektora operacyjnego Marcina Stefańskiego. Zaskoczony sytuacją i prośbą Legii wydawał się być jednak prezes PZPN Zbigniew Boniek, który na Twitterze napisał także, że: „każdy normalny piłkarz kocha grać środa-niedziela-środa. Słowo piłkarza”.

Aleksandar Vuković odpowiada Zbigniewowi Bońkowi

- No cóż… w innych krajach, jeśli ktoś poprosi o przełożenie spotkania, to nie ma tematu czy publicznej dyskusji. No, ale my jesteśmy z Polski - uśmiechnął się Aleksandar Vuković na wtorkowej konferencji prasowej, kiedy zapytany został o sugestie prezesa PZPN. - Tak, widziałem, co prezes Zbigniew Boniek napisał na Twitterze, jego pomysł na skład. Mogę jedynie powiedzieć, że w naszym odczuciu przełożenie tego meczu było istotne. Chcieliśmy kolejną dobę, by się przygotować, bo zaburzony został nasz rytm meczów, które rozgrywaliśmy w czwartki i w niedzielę - dodał Vuković. Początek meczu Atromitos - Legia w środę o 18.