gunston przed chwilą 0

Zawsze to samo. Wszechobecny hejt na Legię a jak przyjdzie gry w Europie to okazuje się, że oprócz Legii nie ma w Polsce drużyny, która by zdobyła jakieś punkty do rankingu UEFA.

A jak Legia nie da rady to Ekstraklasa spadnie do czwartej dziesiątki, najgorzej w historii polskiej piłki klubowej. Wygląda na to, że nikomu ten stan rzeczy nie przeszkadza bo teraz w Polsce jest moda na przeciętność.