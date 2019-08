Jeżeli Legia Warszawa wyeliminuje grecki Atromitos w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Europy, to jej kolejnym rywalem będzie zwycięzca pary FC Midtjylland - Glasgow Rangers. Bliżej awansu z tej pary jest szkocki zespół, który wygrał aż 4:2. Bramki dla Rangersów strzelali Morelos, Aribo, Katić oraz Arfield. Golami dla Duńczyków odpowiedzieli Oneyka i Kaba.

REKLAMA

Szkoci wygrali na wyjeździe FC Midtjylland 4:2, co oznacza, że są bliżej awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Warto jednak zauważyć, że samo spotkanie było bardzo wyrównane i to Duńczycy mieli więcej okazji na strzelenie gola.

Duńczycy dopiero od 3. rundy rozpoczynają swoją przygodę z kwalifikacjami Ligi Europy. Szkoci zaś w 1. rundzie pokonali w dwumeczu (10:0) St. Joseph's FC z Gibraltaru, a w 2. rundzie okazali się lepsi od Progresu Niedercorn z Luksemburga (2:0 w dwumeczu).

Zmienne szczęście byłych rywali polskich klubów

Zwycięstwo w czwartkowym meczu odniosło także BATE, czyli pogromca Piasta. Białoruska drużyna pokonała FK Sarajewo 2:1. Nie powiodło się za to Broendby, które w wyeliminowało Lechię Gdańsk. Duńczycy przegrali z portugalską Bragą aż 2:4. Rewanże odbędą się w przyszły czwartek.