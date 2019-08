Dimitris Goutas trafił do Lecha Poznań pod koniec letniego okna transferowego w 2018 roku. Został na rok wypożyczony z Olympiakosu, ale nie poradził sobie w Poznaniu - rozegrał zaledwie 11 spotkań, spędzając na boisku zaledwie 942 minuty. Z tego względu Lech go nie wykupił, a piłkarz przeszedł na zasadzie wolnego transferu do greckiego Atromitosu.

Goutas: Adam Nawałka odsunął mnie bez powodu. Powiedział, że powinienem odejść z Lecha

Trener Djurdjević mnie lubił, trafiłem tam z jego powodu. Niestety potem pan Nawałka odsunął mnie bez powodu, choć dobrze trenowałem. Byłem tam, ale jakby mnie nie było. To najgorszy moment w mojej w karierze. Nigdy nie przyszedł i nie powiedział, dlaczego mnie nie widział w składzie. Jedyne, co od niego usłyszałem, to że jeśli chcę grać, powinienem zmienić klub zimą. Nie miałem jednak odpowiednich ofert

- wytłumaczył swoje problemy w Lechu Poznań Goutas w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Jego Atromitos zagra w czwartek z Legią Warszawa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy (początek meczu w Warszawie o 21:00). Zwycięzca tej pary zmierzy się w decydującym o awansie do fazy grupowej LE dwumeczu z lepszym z pary FC Midtjylland - Rangers FC.