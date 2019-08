Powaliliśmy polskich gigantów na kolana

Trener KuPS Jani Honkavaara ocenił, że wynik 0:0 z Legią Warszawa na własnym stadionie, to był najlepszy występ tego zespołu, od kiedy on został szkoleniowcem. - We wszystkich analizach przed tą rywalizacją byliśmy skazywani na pożarcie i gigantyczną porażkę, zatem remis oznacza, że to my powaliliśmy polskich gigantów na kolana. To był najlepszy mecz drużyny pod moim kierownictwem - powiedział Honkavaara.

Rewanżowy mecz z Legią przeszedł do historii drużyny KuPS. Po raz pierwszy stadion wypełnił się do ostatniego miejsca. - Sprzedaliśmy komplet 3500 biletów na długo przed meczem. To wydarzenie będzie zapamiętane na długo - brzmi komunikat klubu.

"Horror i dramat" w Kopenhadze

"Horror i dramat do ostatnich minut" - tak duńskie media opisały rewanżowy mecz Lechii z Broendy. - Przy pełnych i emocjonalnie reagujących trybunach mecz skończył się sukcesem. - Tak ma być! Przegrana w Gdańsku 1-2 okazała się dobrym punktem wyjścia. Zwycięstwo u siebie dało niepewny do końca awans - czytamy w "Ekstrabladet".

Kamil Biliński bohaterem meczu z Piastem Gliwice

"FC Riga wygrywa z mistrzami Polski! Kto by pomyślał?. Bohaterem meczu został Kamil Biliński. Polak strzelił zwycięskiego gola w 83. minucie. Na boisko wszedł zaledwie cztery minuty wcześniej" - opisuje łotewski serwis la.lv.

"Historyczne zwycięstwo nad Polakami. Riga FC pokonała silny polski klub, awansując do trzeciej rundy kwalifikacji po raz pierwszy w historii. Polacy w ostatnich minutach starali się jeszcze uratować wynik, ale bezskutecznie" - czytamy w sports.tvnet.lv.