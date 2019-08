Piast Gliwice tydzień temu pokonał Rygę FC 3:2, ale w rewanżu przegrał 1:2 po golu Kamila Bilińskiego z końcówki spotkania i w ten sposób mistrzowie Polski pożegnali się z marzeniami o awansie do III rundy eliminacji Ligi Europy.

Jesteśmy rozczarowani tym wynikiem. Liczyliśmy na awans… Powinniśmy losy tej rywalizacji załatwić w Gliwicach. Ale pomimo strzelenia u siebie trzech goli - nie zrobiliśmy tego. Bardzo żałuję kardynalnych błędów, które popełniliśmy w pierwszym meczu. Spodziewaliśmy się, że spotkanie w Rydze będzie nerwowe i tak właśnie było

- powiedział Waldemar Fornalik cytowany przez oficjalną stronę klubu. - Przyzwyczailiśmy kibiców do dobrej gry, a w tym meczu tak nie zagraliśmy. Tempo było szarpane. My swoich akcji nie wykorzystaliśmy. Szkoda przede wszystkim tej sytuacji Dziczka. Zawodnik z Rygi oddał natomiast strzał życia. Tak to jednak w piłce bywa. Musimy przełknąć tę porażkę, choć będzie to trudne...

Waldemar Fornalik: Piast Gliwice potrzebuje wzmocnień

Trener Piasta zwrócił uwagę na "niesamowite tempo rozgrywek, w które drużyna weszła już 10 lipca", a od tej pory mistrzowie Polski rozegrali siedem spotkań. - Mamy mało czasu do kolejnego spotkania. Chcemy w nim zwyciężyć, bo każda wygrana pomaga. Mamy gorszy okres, ale będziemy pracować systematycznie, aby wszystko wróciło do normy. Druga sprawa to jednak potrzeba wzmocnień. Uważam, że musimy sprowadzić dwóch-trzech ofensywnych zawodników - zakończył Fornalik.