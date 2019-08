kibleg 19 minut temu 0

Wyrzucić klub z rozgrywek! O ile oczywiście zawalił ktoś z działaczy, zawodników, trenerów it. A jeśli nikt z nich to na jakiej k.... podstawie mieliby ich wyrzucić? Bo bydlę wlazło na trybuny? To dlaczego jak bydlę wlezie do sklepu i narobi bałaganu to się nie zamykla sklepu?