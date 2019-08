Legia Warszawa w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy wyeliminowała gibraltarską Europę FC (0:0 i 3:0), za to w drugiej fińskie KuPS Kuopio (1:0 i 0:0). Legia prezentuje się jednak bardzo słabo i momentami wyglądała, jakby chciała odpaść z pucharów, dlatego w kolejnej rundzie należy spodziewać się dużych problemów.

Legia Warszawa zagra z Atromitosem

Teraz poziom trudności pójdzie znacznie w górę. Rywalem wicemistrzów Polski będzie Atromitos, czyli drużyna teoretycznie zauważalnie lepsza od KuPS (nie mówiąc już o Europie FC). Grecy mają za sobą bardzo emocjonujący dwumecz z Dunajską Stredą. Na Słowacji wygrali z pogromcami Cracovii 2:1, za to w rewanżu już po 28 minutach prowadzili 2:0. Jednak Dunajska Streda w 72. minucie doprowadziła do remisu i potrzebowała jeszcze jednego gola, by awansować. Kilka minut później Spyros Risvanis zdobył jednak bramkę na 3:2 dla Atromitosu i Grecy mogli odetchnąć ze spokojem. W dwumeczu ostatecznie wygrali 5:3.

Atromitos to zespół z siedzią w Atenach. W europejskich pucharach gra po raz siódmy w historii. Przed dwumeczem z Dunajską Stredą wyeliminował tylko jednego rywala, był to szwedzki AIK (2015/16). Grecy przegrywali za to z Sevillą, Newcastle United, AZ Alkmaar, FK Sarajewem, Fenerbahce, a w zeszłym roku z Dynamem Brześć. Największy sukces Atromitosu to dwukrotne zajęcie trzeciego miejsca w lidze greckiej (1927/1928 i 2012/2013) oraz dwukrotny awans do finału Pucharu Grecji (2010/11 i 2011/12). Zawodnikiem Atromitosu jest Dawid Kort (w meczu z Dunajską Stredą siedział na ławce rezerwowych).

Pierwsze starcie Legia Warszawa - Atromitos w czwartek 8 sierpnia w Warszawie. Rewanż tydzień później w Atenach.