spectator_zm przed chwilą 0

Szkoda, że Legia przeszła jakoś to KuPS, bo wreszcie mielibyśmy spokój i nie musielibyśmy więcej się wstydzić. Co roku to samo, z tym że co roku coraz szybciej odpadają nasze drużyny.

Ale za to prezes tej ekstra(gownianej)klasy znów pokaże swoje analizy, zestawienia, słupki i ch... wie co jeszcze, by po raz kolejny zaklinać rzeczywistość i opowiadać, jaki to genialny produkt stworzył. Tylko po co komu taki produkt, który sypie się już na pierwszych rundach eliminacyjnych europejskich pucharów?