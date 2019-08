Przed tygodniem Legia Warszawa skromnie wygrała na własnym stadionie z fińskim KuPS w ramach II rundy eliminacji Ligi Europy. Polski zespół co prawda kontrolował mecz, jednak prezentowany przez niego styl pozostawiał wiele do życzenia. Jedyną bramkę w tamtym spotkaniu zdobył w 9. minucie Mateusz Wieteska.

- Zwycięstwo nas cieszy, choć wniebowzięci nie jesteśmy. Ale 1:0 to wartościowy wynik przed rewanżem w Finlandii. Powinniśmy zagrać lepiej i stać nas na to, żeby tak było. Jednak spokój i wynik, to są rzeczy powiązane ze sobą. Lepszy wynik, to spokojniejsza gra. Niemniej uważam, że rezultat jest sprawiedliwy. Wiadomo, że mogło, powinno być 2:0, ale trzeba szanować tę zaliczkę - tak pojedynek z Finami ocenił trener Legii Aleksandar Vuković.

Przed rewanżem z fińskim zespołem "Wojskowi" rozegrali ligowy mecz z Koroną Kielce (2:1). Trzy punkty powędrowały do Warszawy po bramce Waleriana Gwilli, zdobytej w ostatnich sekundach spotkania. Z kolei w fińskiej ekstraklasie KuPS poniosło porażkę z Kokkolan Palloveikot (1:2).

Rewanżowe starcie zostanie rozegrane na sztucznej murawie, a więc powtórzy się sytuacja z meczu I rundy, gdy rywalem Legii był zespół Europa FC. Legioniści zremisowali wtedy na Gibraltarze 0:0.

Jeżeli zespół Aleksandara Vukovicia pokona fiński KuPS, to zagra ze zwycięzcą dwumeczu Atromitos (Grecja) - DAC 1904 Dunajska Streda (Słowacja).

KuPS - Legia Warszawa, Liga Europu 2019/2020. Gdzie oglądać rewanżowy mecz II rundy eliminacji LE? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV czwartkowego meczu Legii Warszawa z KuPS przeprowadzi TVP Sport. W Internecie spotkanie II rundy eliminacji Ligi Europy obejrzymy na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Transmisja rozpocznie się o godz. 17:50.