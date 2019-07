Pierwsze zaskoczenie: pięć zmian w składzie w porównaniu do poprzedniego meczu. Ale najbardziej zaskakująca była w zasadzie tylko jedna. Choć jakby się tak dłużej zastanowić, wydawała się całkiem zrozumiała. I pewnie nawet byłaby spodziewana, gdyby na środowej konferencji Aleksandar Vuković nie brał w obronę Williama Remy'ego. W czwartek nie posadził go nawet na ławce rezerwowych. Francuz wypadł ze składu. Powodów nie znamy, ale możemy się domyślać, bo wystarczy przypomnieć sobie, jak Legia traciła bramki w niedzielnym meczu z Pogonią Szczecin (1:2).

Drugie zaskoczenie: po niespełna kwadransie wicemistrz Polski, który od początku sezonu raczej męczy swoją grą, mógł prowadzić nawet 3:0. Okazje zmarnowali jednak Carlitos i Sandro Kulenović. Nie pomylił się za to Mateusz Wieteska. W 9. minucie pokonał bramkarza strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, skąd piłkę dorzucił mu Walerian Gwilia. No i to już akurat żadne zaskoczenie, bo licząc bramki Legii także z letnich sparingów, blisko połowa (10 z 22) padła ze stałych fragmentów bądź po kopnięciach stojącej piłki. Ale nawet ich nie licząc, tendencja i tak się utrzymuje, bo bramka Wieteski była drugą w tym sezonie strzeloną w ten sposób (2 z 5).

Legia miała szczęście

Tutaj powinno być trzecie zaskoczenie. Ale nie ma, bo im dłużej trwał mecz, tym Legia zadziwiała coraz mniej. Rywale z Finlandii zresztą też nie pokazali zbyt wiele. Po straconej bramce cofnęli się nawet nie tyle na własną połowę, ile pod własne pole karne. Ale choć w drugiej połowie grali podobnie, mogli doprowadzić do remisu. W 59. minucie zdobyć bramkę tak samo, jak Legia, czyli po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Byli naprawdę blisko, bo piłkę z linii bramkowej wybił Kulenović. To była najlepsza akcja Kuopionu w tym meczu. I w zasadzie ostatnia, bo Legia do końca meczu nie stworzyła poważnego zagrożenia. Po pierwszym meczu ma skromną zaliczkę. Rewanż w Finlandii za tydzień w czwartek - w Kuopio, gdzie wicemistrzom Polski przyjdzie grać na boisku ze sztuczną trawą. Już po raz drugi w tych eliminacjach.