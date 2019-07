Piast Gliwice przegrał dwumecz z BATE Borysów po dramatycznej końcówce rewanżowego spotkania. W Borysowie mistrzowie Polski zremisowali 1:1, a w rewanżu prowadzili 1:0 do 82. minuty. Jednak błąd bramkarza Frantiska Placha i nieuwaga w obronie sprawiły, że Piast stracił dwa gole w pięć minut i musiał pożegnać się z marzeniami o grze w Lidze Mistrzów. Z tego względu wylądował w eliminacjach Ligi Europy, gdzie zmierzy się z Rygą FC. Mistrzowie Łotwy również grali w el. LM, z których odpadli po porażce w dwumeczu z irlandzkim Dundalkiem. Oba mecze zakończyły się bezbramkowymi remisami, a rzuty karne skuteczniej wykonywali piłkarze Dundalku.

Piast Gliwice liczy na historyczne zwycięstwo

Piast Gliwice chce wygrać swoje pierwsze spotkanie w historii w pucharach. Jak do tej pory nie udało się to w żadnym z sześciu podejść. W sezonie 2013/14 lepszy okazał się azerski Karabach Agdam (1:2 i 2:2, Piast odpadł po golu straconym w dogrywce), za to trzy lata później IFK Goeteborg wygrało w dwumeczu 3:0 (3:0 i 0:0). Potem nastąpiły wspomniane spotkania z BATE. Za to Ryga FC debiutuje w europejskich pucharach, starcia z Dundalkiem były jej premierowymi na europejskiej arenie. Klub został założony zaledwie pięć lat temu, w minionym sezonie zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Łotwy. Zawodnikiem łotewskiego klubu jest Kamil Biliński, którego "ambicja jest podrażniona i chce coś udowodnić".

Piast Gliwice - Ryga FC. Relacja na żywo

Spotkanie w Gliwicach rozpocznie się o godzinie 20:00. Relację na żywo można śledzić TUTAJ. Rewanż za tydzień w Rydze. Zwycięzca tej pary zmierzy się w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy z przegranym z pary z eliminacji Ligi Mistrzów: Crveną Zvezdą lub fińskim HJK. W pierwszym meczu w Belgradzie Serbowie wygrali 2:0.