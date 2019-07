info0 3 godziny temu Oceniono 7 razy -1

No to po Piaście w 3 rundzie. Crvena czy Helsinki to nie są ogórki a Fornalik ma pietra by atakować cały czas (tak wdupił mecz z BATE i Lechem, mając obie drużyny pod kontrolą, mogli atakować cały czas, to cofnęli się jak dzieci do obrony licząc na korzystny wynik a tu dupa. Przegrana i remis).