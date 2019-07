t0tylk0ja 21 minut temu 0

W polskiej lidze nikt nie boi się Legii. Czas to zmienić, ale obawiam się, że z taką grą będzie trudno. Tak ja zawsze denerwowało mnie bezproduktywne klepanie Legii tak wczoraj mi go zabrakło. Przy 2-0 trzeba było właśnie tak grać, ale się nie udawało, bo chyba wykonawcy mają braki techniczne. Gdyby nie Carlitos to gra Legii wyglądałaby źle. Mam nadzieję, że Legia rozkręci się, że zatrybią nowi zawodnicy. Jednak chyba za różowo nie będzie. Bardzo chciałby się mylić. Jeśli Legia ma ambicje grupowe LE to takich rywali jak wczoraj czy klub z Finlandii w II rundzie powinni pokonywać rezerwami przychodząc prosto z plaży. Wierzę w Vukowicia i kibicuję mu, ale sam to przznał od 20 minuty nie wyglądało to za kolorowo