- Gratuluję Legii zwycięstwa i awansu do następnej rundy - zaczął pomeczową konferencję Rafael Escobar. - Wiedzieliśmy, że ważny będzie początek, pierwsze 15 spotkania. Niestety, Legia szybko nas przycisnęła, strzeliła dwa gole i później już było nam trudno cokolwiek stworzyć i się przeciwstawić. No, ale próbowaliśmy. Nie rozsypaliśmy się nawet po tym, jak dostaliśmy czerwoną kartkę. I za to brawa dla mojej drużyny - dodawał trener Europa FC.

Kiedy zapytany został o to, czy problemem dla jego piłkarzy była naturalna murawa, jak przed tygodniem dla legionistów ta sztuczna, odparł bez namysłu: - Nie szukajmy wymówek, murawa była przygotowana doskonale. To była nagroda, duży zaszczyt dla nas zagrać na tak luksusowym stadionie. Z takim rywalem, który nie oszukujmy się, był od nas lepszy. I to zarówno piłkarsko, jak i też pod względem fizycznym - podkreślił Escobar. Jego Europa FC odpadła z Ligi Europy już w I rundzie. W kolejnej Legia zmierzy się z fińskim KuPS Kuopio Palloseura. Pierwsze spotkanie już w najbliższy czwartek w Warszawie.