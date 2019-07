fryderykus pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

akurat tu żyleta trafnie i z humorem podjęła temat i się nie ma co na kiboli obrażać...widać jak na dłoni że akurat na pilce mioduski sie nie zna i jak było 3 wlascicieli to duzo lepiej to wygladalo. teraz jest sam i sie miota bo podpowiadaczy anonimowych doradców ma pewnie bezliku...