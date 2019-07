Legia Warszawa rozpoczęła walkę o fazę grupową Ligi Europy od poważnej wpadki. Przed tygodniem wicemistrz Polski bezbramkowo zremisował z gibraltarskim Europa FC, czyli przedstawicielem jednej z najniżej notowanych, europejskich lig. Rewanż w ramach I rundy eliminacji Ligi Europy podopieczni Aleksandara Vukovicia rozegrają 18 lipca na własnym stadionie o godz. 21:00.

Skład Legii Warszawa:

Majecki - Vesović, Remy, Wieteska, Jędrzejczyk - Novikovas, Martins, Gwilia, Carlitos, Nagy - Kulenović

Do końca ważyły się losy Jarosława Niezgody, ale napastnik nie jest jeszcze w pełni sił, więc rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Od pierwszej minuty nie zagrają też m.in: Tomasz Jodłowiec i Igor Lewczuk.

Legia Warszawa - Europa FC. Aleksandar Vuković wierzy w awans do II rundy

- Wierzymy, że będzie dobrze ponieważ jesteśmy drużyną lepszą. Gramy u siebie, mamy doświadczenie, i dobre i złe, jeśli chodzi o grę z takimi przeciwnikami. Myślę, że to wystarczy, aby przechylić szalę zwycięstwa na naszą korzyść Liczymy, że zagramy lepszy mecz niż przed tygodniem [...]. Chcemy od początku zaznaczyć, że gramy u siebie i dążymy do zwycięstwa. Nie jest to kwestia rywala. Grając na tym stadionie zawsze musimy wychodzić z takim podejściem - stwierdził na przedmeczowej konferencji Vuković.