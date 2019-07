18 lipca Cracovia rozegra rewanżowy mecz z DAC 1904 Dunajska Streda w ramach I rundy eliminacji Ligi Europy. W pierwszej odsłonie pojedynku, rozegranej na Słowacji, padł bramkowy remis (1:1), dzięki któremu to Cracovia jest bliżej awansu do dalszej fazy eliminacji.

Cracovia - DAC 1904 Dunajska Streda, Liga Europy. Michał Probierz nie zamierza grać na "zero z tyłu"

Podczas konferencji prasowej przed ponownym starciem z DAC trener Michał Probierz zapowiedział, że jego podopieczni nie będą za wszelką cenę bronić rezultatu, jaki udało się wywalczyć przed tygodniem: - W czwartek oczekujemy dobrego spotkania. Z pewnością bramka strzelona na wyjeździe jest ważna, gdyż jest to dwumecz. Nie nastawiamy się jednak na wynik bezbramkowy, ale dla naszych kibiców zrobimy wszystko by awansować. Krążyły opinie, iż pierwsze spotkanie było słabe, ale sądzę, że z perspektywy kibica było to ciekawy mecz - ocenił szkoleniowiec krakowskiego klubu.

- Rywale to zespół, który ma swój styl i stara się go prezentować. My jednak jesteśmy dobrze przygotowani i wiemy co przeciwnicy prezentują. Nie zamierzamy grać na zero z tyłu - zadeklarował Probierz.

Wraz z Probierzem, na konferencji prasowej pojawił się pomocnik Cracovii Damian Dąbrowski: - W zespole panuje bardzo pozytywna atmosfera. W pierwszym spotkaniu potwierdziliśmy, że potrafimy dobrze grać w piłkę, co zresztą pokazał sam wynik. Jestem przekonany, że z tego dwumeczu wyjdziemy obronną ręką. Po pierwszym meczu mieliśmy sporo czasu, by spokojnie trenować i zregenerować się - stwierdził 26-latek.

Czwartkowe spotkanie Cracovii z DAC rozpocznie się o godz. 19:00. Jeśli krakowski klub awansuje do II rundy eliminacji Ligi Europy, zmierzy się w niej z Atromitosem Ateny (Grecja).