Dwumecz I rundy eliminacji LE Cracovia rozpoczęła na wyjeździe. Przed tygodniem zespołowi Michała Probierza udało się zremisować z DAC 1904 Dunajska Streda 1:1. Krakowski zespół wysunął się na prowadzenie w 40. minucie (samobójcze trafienie Dominika Kruzliaka), jednak już cztery minuty później do wyrównania doprowadził Marko Divković. W drugiej połowie Cracovia starała się atakować bez przesadnego narażania się na kontrataki, aby utrzymać korzystny rezultat przed rewanżem. Choć piłkarze Dunajskiej Stredy wyprowadzili kilka groźnych ataków, żadna ze stron nie zdołała zmienić już wyniku. Jak na razie bramkowy remis oznacza awans Cracovii do II rundy eliminacji LE.

Cracovia - DAC 1904 Dunajska Streda. Michał Probierz nie zamierza murować bramki

Przed rewanżowym spotkaniem ze słowackim zespołem Michał Probierz zapowiedział, że jego podopieczni nie zamierzają skupiać się wyłącznie na blokowaniu dostępu do własnego pola karnego: - Z pewnością bramka strzelona na wyjeździe jest ważna, gdyż jest to dwumecz. Nie nastawiamy się jednak na wynik bezbramkowy, ale dla naszych kibiców zrobimy wszystko by awansować. Krążyły opinie, iż pierwsze spotkanie było słabe, ale sądzę, że z perspektywy kibica był to ciekawy mecz. Rywale to zespół, który ma swój styl i stara się go prezentować. My jednak jesteśmy dobrze przygotowani i wiemy co przeciwnicy prezentują. Nie zamierzamy grać na zero z tyłu - stwierdził trener "Pasów".

Jeśli krakowski klub awansuje do II rundy eliminacji Ligi Europy, zmierzy się w niej z Atromitosem Ateny (Grecja).

Cracovia - DAC 1904 Dunajska Streda, Liga Europy 2019. Gdzie oglądać spotkanie I rundy? Transmisja w otwartym kanale. TV, stream online, na żywo

Rewanżowe starcie Cracovii z DAC 1904 Dunajska Streda obejrzymy na antenie TVP Sport. Transmisja meczu I rundy eliminacji LE będzie dostępna również w Internecie - na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Studio rozpocznie się o godz. 18:45 , a na stadion przy Kałuży przeniesiemy się o godz. 19:00.