Co to za ludzie co to za reporterzy. To ostatnie dno. Teraz pan Reporter mowi: Piast Gliwice znowu zagra z BATE? To możliwe w kwalifikacjach Ligi Europy. Zamiast krytycznie bo nie ma za co chwalic przeanalizoeac mecz przez co najmniej 5-10 komentarzy. Przeprowadzic wywiad z trenerem i zawodnikami. Bo Farmalik stal jak by wrosl w ziemie. W polsce trenerzy moga pracowac do przynajmnie do 75 lat bo taka spokojna prace miec to marzenie kazdego trenera z zachodnich Klubow. Koledzy to byla przeciez eliminacja do Ligi Mistrzów. Rarytas najleprze co moze byc nic lepszego nie ma. A trener Formalik spokojnie podhodzi do meczu i mowi a jak przegramy to sie swiat nie zawali. Tako opinia jest Pelna nedza i rozpaczy. Taki mecz nie mozna przegrac Trzeba za wszelka cene robic wszystko zeby zdodyc wiecej jak jedna bramke. A reporter w telewizji mowi . Pilkarze piasta najprawdopodobniej sa zmeczeni po meczu z Lechia. Co za bzdzra. Jak by pracownik odmowil pracowac bo mowi ze jest zmeczony to go wyrzuca z pracy. Ja tez gralem w pilke. Chodzilem 90 minut jak brzytwa. Jak sie ma ochote grac to gra sie na pelnych obrotach, jezeli konieczne to 120 min. Jak sie ma wole zwyciestwa to adrenalina pozwali na wiecej anizeli nas stac. Pilkarze powinny byc oplacani za prace jaka wykonuja na boisku. Przegrywaja w meczach o wielka stawke np. w kwalifikacjach europejskich czy w innych waznych meczach placic mniej to w tedy nie bedzie musialo sie wstydzic za wizerunek Polski i polskich pilkarzy.