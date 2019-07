Legia Warszawa rozpoczęła walkę o fazę grupową Ligi Europy od poważnej wpadki. Przed tygodniem wicemistrz Polski bezbramkowo zremisował z gibraltarskim Europa FC, czyli przedstawicielem jednej z najniżej notowanych, europejskich lig. Rewanż w ramach I rundy eliminacji Ligi Europy podopieczni Aleksandara Vukovicia rozegrają 18 lipca na własnym stadionie.

Legia Warszawa - Europa FC. Aleksandar Vuković i Rafael Escobar wierzą w awans do II rundy

- Wierzymy, że będzie dobrze ponieważ jesteśmy drużyną lepszą. Gramy u siebie, mamy doświadczenie, i dobre i złe, jeśli chodzi o grę z takimi przeciwnikami. Myślę, że to wystarczy, aby przechylić szalę zwycięstwa na naszą korzyść Liczymy, że zagramy lepszy mecz niż przed tygodniem [...]. Chcemy od początku zaznaczyć, że gramy u siebie i dążymy do zwycięstwa. Nie jest to kwestia rywala. Grając na tym stadionie zawsze musimy wychodzić z takim podejściem - stwierdził na przedmeczowej konferencji Vuković.

Choć w opinii obserwatorów bezdyskusyjnym faworytem spotkania jest Legia, to trener gibraltarskiego zespołu wydaje się nie przejmuje się takimi takimi opiniami i stawia przed swoim zespołem ambitny cel: - W drugim meczu będziemy chcieli ponownie pokazać miłą dla oka grę. Nie postawimy wyłącznie na obronę. Legia to trudny przeciwnik, jednak przyjechaliśmy tu po to, by wygrać. Zagramy w ten sposób, by widowisko było ciekawe - zapowiedział Rafael Escobar.

Jeśli Legii uda się awansować do II rundy eliminacji LE, zmierzy się tam ze zwycięzcą pary Kuopion Pallosuera - FK Witebsk. W pierwszym meczu Finowie pokonali białoruską drużynę 2:0.

Legia Warszawa - Europa FC, Liga Europy. Gdzie oglądać mecz I rundy eliminacji? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję spotkania Legii Warszawa z gibraltarskim Europa FC przeprowadzi TVP Sport. W Internecie pojedynek w eliminacjach LE obejrzymy na stronie sport.tvp oraz w aplikacji TVP Sport. Transmisja rozpocznie się o godz. 20:55.