W czwartek wieczorem Legia Warszawa ponownie zmierzy się z gibraltarskim Europa FC. Stawką rewanżowego pojedynku będzie awans do II rundy eliminacji Ligi Europy. Przed starciem w Warszawie trener "Wojskowych" Aleksandar Vuković stwierdził, że to jego zespół ma wszelkie atuty do tego, by grać dalej w europejskich pucharach. Przypomnijmy, że przed tygodniem Legia zremisowała z Europa FC 0:0.

- Wierzymy, że będzie dobrze ponieważ jesteśmy drużyną lepszą. Gramy u siebie, mamy doświadczenie, i dobre i złe, jeśli chodzi o grę z takimi przeciwnikami. Myślę, że to wystarczy, aby przechylić szalę zwycięstwa na naszą korzyść Liczymy, że zagramy lepszy mecz niż przed tygodniem [...]. Chcemy od początku zaznaczyć, że gramy u siebie i dążymy do zwycięstwa. Nie jest to kwestia rywala. Grając na tym stadionie zawsze musimy wychodzić z takim podejściem - stwierdził trener Legii (za legia.com).

Legia Warszawa - Europa FC. Aleksandar Vuković nie przejął się falą krytyki po remisie w eliminacjach LE

Vuković odniósł się też do negatywnych komentarzy, z którymi "Legioniści" musieli się zmierzyć po sensacyjnym bezbramkowym remisie w pierwszym meczu: - Nie była dla mnie zaskoczeniem fala krytyki. Nie było też jakiegokolwiek odbioru z mojej strony. W każdej chwili wiem, czego mogę się spodziewać. Skupiam się na tym, na co mam wpływ. Tak będzie też w przyszłości, gdy zaczniemy wygrywać mecze [...]. Nie podchodzimy do tego w sposób, że musimy wygrać bardzo wysoko aby zmazać kompromitację - dodał Vuković.

- Zaakceptowaliśmy ten wynik, choć był niezadowalający. To się zdarza w piłce nożnej. Sięgając niedaleko w przeszłość - wszyscy wychwalaliśmy reprezentację Polski do lat 21. Z mojej strony nigdy nie będzie takiej sytuacji - nie będę nikogo szanował ponad potrzebę, nigdy jednak nie będę nikogo lekceważył. Nie uważam, że po remisie z Europa FC jesteśmy na tym samym poziomie co rywal - ocenił Serb z polskim paszportem.