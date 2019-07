Przed tygodniem Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo z półamatorskim, gibraltarskim klubem Europa FC. 18 lipca dojdzie do rewanżu w Warszawie, a stawką meczu będzie awans do II rundy eliminacji Ligi Europy.

Liga Europy. Trener Europa FC Rafael Escobar, przed meczem z Legią Warszawa: "Nie chcemy się tylko bronić, chcemy wygrać"

Nie ulega wątpliwości, że wynik pierwszego spotkania był dla wicemistrza Polski upokorzeniem, a dla College Europa, czyli drużyny reprezentującej jedną z najniżej notowanych lig w Europie, niemałym sukcesem. Zaskoczenia takim rezultatem nie ukrywał trener Gibraltarczyków Rafael Escobar. W trakcie konferencji prasowej poprzedzającej rewanżowy pojedynek Hiszpan przyznał też, że jego podopieczni nie zamierzają skupiać się wyłącznie na defensywie: - Remis był sporą niespodzianką. W drugim meczu będziemy chcieli ponownie pokazać miłą dla oka grę. Nie postawimy wyłącznie na obronę - stwierdził Escobar.

Przed tygodniem spotkanie na Gibraltarze było rozgrywane na sztucznej murawie: - Na pewno lepiej prezentujemy się na sztucznej nawierzchni, a Legia na naturalnej. Zapewniam jednak, że jesteśmy przygotowani do nowych warunków. Legia to trudny przeciwnik, jednak przyjechaliśmy tu po to, by wygrać. Zagramy w ten sposób, by widowisko było ciekawe - dodał trener Europa FC.