moulinne pół godziny temu

Ile ja się musiałem dziś natłumaczyć pracującemu ze mną Włochowi, że nie mogę pójść z nim na browar, bo wieczorem gramy puchary. I że MY europejskie puchary gramy w lipcu, a przy dobrych układach, to i nawet w sierpniu. A potem, to już będę miał wolne :)