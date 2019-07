dr_dundersztyc godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Zapowiada się wspaniały eurowp..l.

Chociaż to co odstawiła dzisiaj Legia to nawet największym filozofom się nie śniło.

Polska liga powinna przejść na półamatorstwo, wzorem Giblartaru. Po co zachowywać jakieś pozory, przecież nie jesteśmy i nie byliśmy żadną potęgą w tym sporcie poza krótkim 15 letnim epizodem w latach 70 i 80 XX wieku. To trochę za mało w bądź co bądź 100 letniej historii polskiej piłki nożnej.