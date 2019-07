Cracovia w środę zmierzy się z DAC Dunajską Stredą w eliminacjach Ligi Europy. Mecz odbędzie się 50 km od Bratysławy, ale to właśnie w stolicy Słowacji doszło do bójki między pseudokibicami. Tamtejsze media informują, że policja zatrzymała ponad 100 osób, które wywołały zamieszki w centrum miasta. A do bijatyki doszło pomiędzy chuliganami Cracovii i Ajaxu Amsterdam a fanami bułgarskiej drużyny Lewski Sofia, która w czwartek zmierzy się el. LE z MFK Rużomberok.

Kibole demolowali ogródki, rzucali krzesłami, w ruch poszły race

Według doniesień osiem osób zostało rannych. Słowackie media donoszą o "regularnej wojnie", w ruch poszły race, zdemolowane zostały m.in. letnie ogródki restauracyjne, co zresztą doskonale widać na poniższych filmach, które pojawiły się w internecie.

Milan Lucansky, szef bratysławskiej policji przyznał, że służby porządkowe zareagowały "szybko i profesjonalnie". - Oficerowie bacznie monitorują przemieszczanie się kibiców podczas tzw. meczów ryzyka. Mimo że wczoraj doszło do przypadkowej konfrontacji dwóch obozów, sytuację udało się profesjonalnie opanować - podkreślił Lucansky. W akcji brało udział 130 policjantów. Zatrzymano 41 Polaków, 15 Holendrów i 51 Bułgarów, z czego 54 z nich zostały oskarżone o zakłócanie porządku.

Początek meczu DAC Dunajska Streda - Cracovia w czwartek o 20.30.