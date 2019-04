Arkadiusz Milik odstawiony na ławkę?

Arkadiusz Milik jest najlepszym strzelcem Napoli w tym sezonie i znajduje się w bardzo dobrej formie. Mimo to Carlo Ancelotti planuje posadzić go na ławce rezerwowych. Obronę Arsenalu mają pokonać Dries Mertens i Lorenzo Insigne, czyli dwóch niższych, ale bardziej mobilnych zawodników. Insigne ma wystąpić jako "fałszywa dziewiątka" ze wspierającym go Mertensem; w ten sposób defensywa Anglików ma zostać pozbawiona punktu odniesienia, jakim byłby bardziej statycznie grający Milik. Polak w zależności od rozwoju sytuacji miałby wejść w trakcie spotkania lub zagrać dopiero w meczu rewanżowym.

Arsenal powalczy z Napoli o awans do półfinału Ligi Europy, w którym zwycięzca tej pary spotka się z lepszy z pojedynku hiszpańskiego: Villarreal - Valencia. O awans zagrają również Benfica z Eintrachtem Frankfurt i Slavia Praga z Chelsea. Co ważne, zwycięzca Ligi Europy zapewni sobie awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.