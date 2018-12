W grupach od G do L, które jako pierwsze zagrały ostatniego dnia fazy grupowej Ligi Europy, tylko w grupie H wszystko było jasne. Tam, niezależenie od wyników, do 1/16 finału awansowały już Eintracht Frankfurt oraz Lazio Rzym.

W innych grupa trwała walka o awans. W grupie G uczyniły to Villarreal oraz Rapid Wiedeń, które pokonały odpowiednio Spartaka Moskwa (2:0) i Glasgow Rangers. W grupie I awans uzyskały Genk i Malmo, które w czwartek ograły Sarpsborg (4:0) i Besiktas (1:0). Turecka drużyna pożegnała się z rozgrywkami.

Z grupy J prawo do dalszej gry uzyskały Sevilla oraz Karsnodar. Obie drużyny zmierzyły się ze sobą w czwartek, a mecz zakończył się wygraną Hiszpanów 3:0. Rosjanie jednak awansowali, bo Standard Liege tylko zremisował z Akhisarsporem (0:0).

Dramat Lipska, sensacyjna porażka Milanu

Z meczów rozpoczętych o godz. 21.05 najciekawiej było w grupach B, C oraz F. W pierwszej o awans biły się Celtic Glasgow oraz RB Lipsk. Pierwsi podejmowali Salzburg, drudzy, też u siebie, grali z Rosenborgiem. Chociaż mistrzowie Szkocji przegrali z Austriakami 1:2, to awansowali do 1/16 finału. Wszystko przez to, że RB Lipsk stracił prowadzenie w meczu z Rosenborgiem i ten mecz zakończył się remisem 1:1.

W grupie C awans zapewniony miał jedynie Zenit Sankt Petersburg, a o drugie miejsce biły się Slavia Praga, Bordeaux oraz FC Kopenhaga. Ostatecznie awansowali Czesi, którzy pokonali Zenit 2:0. W drugim meczu Bordeaux wygrało z Kopenhagą 1:0. W grupie F doszło zaś do sensacyjnego odpadnięcia Milanu.

Dalej zagrają też Rennes z grupy K oraz BATE Borysów z grupy L. Francuzi pokonali 2:0 Astanę, a Białorusini wygrali na wyjeździe z PAOKiem 3:1.

Gol Świerczoka, debiuty w Bayerze

W pierwszych czwartkowych meczach na boisku pojawił się tylko jeden Polak. 90 minut w spotkaniu Dynama Kijów z Jabloncem (0:1) zagrał Tomasz Kędziora.

Dużo ciekawiej było później. W meczu z Larnaką (5:1) debiuty w barwach Bayeru Leverkusen zaliczyli Jakub Bednarczyk oraz Adrian Stanilewicz. Pierwszy z nich został ukarany żółtą kartką. W spotkaniu Łudogorec - FC Zurich (1:1) w podstawowym składzie gospodarzy znaleźli się Jacek Góralski oraz Jakub Świerczok. Ten drugi pod koniec pierwszej połowy wpisał się na listę strzelców. 85 minut w meczu z Arsenalem (0:1) zagrał zaś Jakub Rzeźniczak z Karabachu.

Wyniki czwartkowych meczów:

Villarreal 2:0 Spartak Moskwa

Rapid Wideń 1:0 Glasgow Rangers

Lazio 1:2 Eintracht Frankfurt

Marsylia 1:3 Apollon

Genk 4:0 Sarpsborg

Besiktas 0:1 Malmo

Sevilla 3:0 Krasnodar

Akhisarspor 0:0 Standard Liege

Dynamo Kijów 0:1 Jablonec

Rennes 2:0 Astana

MOL Vidi 2:2 Chelsea

PAOK 1:3 BATE

AEK Larnaka 1:5 Bayer Leverkusen

Arsenal 1:0 Karabach

Celtic 1:2 Salzburg

Dinamo Zagrzeb 0:0 Fenerbahce

Dudelange 0:0 Betis

FC Kopenhaga 0:1 Bordeaux

Łudogorec 1:1 FC Zurich

Olympiacos 3:1 Milan

RB Lipsk 1:1 Rosenborg

Slavia Praga 2:0 Zenit Sankt Petersburg

Sporting 3:0 Vorskla

Trnawa 1:0 Fenerbahce

Awans do 1/16 finału:

Bayer Leverkusen, FC Zurich, Salzburg, Celtic, Zenit Sankt Petersburg, Slavia Praga, Dinamo Zagrzeb, Fenerbahce, Arsenal, Sporting, Betis, Olympiacos, Villarreal, Rapid Wiedeń, Eintracht Frankfurt, Lazio, Genk, Malmo, Sevilla, Krasnodar, Dynamo Kijów, Rennes, Chelsea, BATE.

"Spady" z Ligi Mistrzów:

Club Brugge, Inter, Napoli, Galatasaray, Benfica, Szachtar, Viktoria Pilzno, Valencia.

Losowanie par 1/16 finału w poniedziałek, 17 grudnia.