Liga Europy. Szalone mecze w Marsylii i Salzburgu, Arsenal parę chwil drżał o awans

Piłkarze z Lipska wygrali pierwsze spotkanie u siebie 1:0. Marsylia w rewanżu rzuciła im się do gardeł od pierwszych sekund, ale zamiast strzelić gola, to go straciła. Bruma trafił do siatki już w drugiej minucie. Siedem minut później było już 2:1 dla gospodarzy - najpierw piłkę do własnej bramki skierował Ilsanker, a potem bramkarza gości pokonał Sarr. Jeszcze przed przerwą Marsylia wyszła na prowadzenie 3:1, które dawało jej awans. Ładnego gola strzelił Thauvin.

W drugiej połowie piłkarze z Lipska znów przez chwilę byli jedną nogą w półfinale LE. Po golu Augustina przegrywali 2:3, ale taki wynik dawał im awans. Cieszyli się nim ledwie przez pięć minut. Bajeczne uderzenie Payeta przesądziło o tym, że to drużyna z Francji będzie się bić o finał LE. A w doliczonym czasie gry Marsylia rozwiała wszelkie wątpliwości - piłkę w pustej bramce umieścił Sakai.

Trzy gole w cztery minuty

Prawdziwe szaleństwo było w Salzburgu. Lazio wygrało pierwszy mecz z RB u siebie 4:2, rewanż zaczęło od strzelenia gola w 55. minucie, ale potem do siatki trafiali już tylko gospodarze. W 56. minucie wyrównał Dabbur, a pomiędzy 72. a 76. minuta piłkarze z Salzburga wpakowali aż trzy gole! Te szalone cztery minuty przesądziły o awansie RB do półfinału LE.

Arsenal i Atletico grają dalej

Arsenal w Londynie pokonał CSKA 4:1, ale w rewanżu w Moskwie przez kilkadziesiąt minut nie był pewny awansu. CSKA prowadziło 2:0 od 50. minuty i parło po trzecią bramkę. W 75. minucie Welbeck strzelił gola, który oddalił ryzyko odpadnięcia, a w 90. minucie Ramsey doprowadził do remisu.

Atletico Madryt przegrało 0:1 ze Sportingiem, ale awans do kolejnej rundy wywalczyło dzięki wygranej 2:0 w pierwszym meczu.

Półfinały Ligi Europy rozegrane zostaną 26 kwietnia i 3 maja. W piątek 13 maja o godz. 13 losowanie par. Finał Ligi Europy odbędzie się 16 maja w Lyonie.

Wyniki meczów ćwierćfinałowych LE:

CSKA Moskwa - Arsenal 2:2 (pierwszy mecz 1:4) - awans Arsenalu

Olympique Marsylia - RB Lipsk 5:2 (pierwszy mecz 0:1) - awans Olympique

RB Salzburg - Lazio 4:1 (pierwszy mecz 2:4) - awans Salzburga

Sporting - Atletico Madryt 1:0 (pierwszy mecz 0:2) - awans Atletico