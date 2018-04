Legenda Liverpoolu uważa, że "The Reds" mogą wygrać Ligę Mistrzów. "Nikt ich nie powstrzyma"

Po wylosowaniu Manchesteru City, niewiele osób dawało szanse Liverpoolowi na awans do półfinału Ligi Mistrzów. Podopieczni Jurgena Kloppa rozegrali jednak znakomite spotkanie na Anfield Road i pokonali faworyzowanych rywali aż 3:0.

Nie brak głosów, że "The Reds" mogą po 13 latach ponownie wznieść najważniejsze piłkarskie trofeum w Europie. Takiego zdania jest były piłkarz Liverpoolu, John Arne Riise.

- W stawce jest kilka znakomitych zespołów, ale jeśli Liverpool zagra tak, jak w pierwszym meczu z City, to nikt ich nie powstrzyma. Drużyna Kloppa udowodniła, że grając na swoim najwyższym poziomie może pokonać każdego - powiedział w rozmowie ze "Sky Sports" Norweg, który rozegrał 234 spotkania w koszulce Liverpoolu.

Rewanżowe spotkanie Liverpoolu z Manchesterem City odbędzie się we wtorek na Etihad Stadium. Jedna bramka gości sprawi, że zawodnicy Pepa Guardioli do awansu będą potrzebowali aż pięciu trafień. Co cieszy kibiców "The Reds", w pełni sprawny na ten mecz będzie najlepszy strzelec drużyny, Mohamed Salah.