To jedna z najciekawiej zapowiadających się par 1/8 finału Ligi Mistrzów - Liverpool broni trofeum, ale Atletico Madryt to bardzo trudny i niewygodny rywal. Faworytem są Anglicy, którzy nie przegrali żadnego z ostatnich 43 spotkań ligowych i pewnie zmierzają po triumf w Premier League.

Atletico Madryt ma za to problemy - w La Lidze zajmuje dopiero 4. miejsce, ma 40 punktów. Do trzeciego Getafe traci dwa punkty, a nad piątą Sevillą ma zaledwie punkt przewagi, w dodatku rywale rozegrali o jeden mecz mniej. Co ważne, ekipie Diego Simeone zagrażają również inne ekipy - Villarreal i Valencia mają po 38 pkt, a ósmy Real Sociedad ma 37 pkt i jeśli wygra w najbliższym spotkaniu, to zrówna się z Atletico liczbą punktów.

Szymon Marciniak poprowadzi czwarty mecz w tym sezonie Ligi Mistrzów

Asystentami Szymona Marciniaka będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Tomasz Musiał będzie sędzią technicznym, za VAR będzie odpowiadał Paweł Gil, a jego asystentem będzie Tomasz Kwiatkowski. Marciniak prowadził w tym sezonie trzy mecze Ligi Mistrzów - Galatasaray - PSG (0:1), Napoli - Salzburg (1:1) i Slavia Praga - Inter Mediolan (1:3).