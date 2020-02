Manchester City został przez UEFA ukarany wykluczeniem z Ligi Mistrzów na dwa lata (2020/2021 i 2021/2022) i grzywną w wysokości 30 milionów euro za złamanie zasad Finansowego Fair Play. - Manchester City jest rozczarowany, ale nie zaskoczony decyzją UEFA. Zamierzamy jednak starać się, aby to niezależny i bezstronny organ ponownie zbadał tę sprawę - czytamy w komunikacie angielskiego klubu.

Javier Tebas cieszy się z ukarania Manchesteru City i czeka na karę dla PSG

Stanowcza reakcja UEFA spodobała się Javierowi Tebasowi. Prezes hiszpańskiego związku piłkarskiego już od wielu lat nawołuje europejską centralę piłkarską, by surowo karała kluby, które łamią zasady FFP.

- Wreszcie UEFA podejmuje zdecydowane działania. Egzekwowanie zasad finansowego fair play i karanie dopingu finansowego jest niezbędne dla przyszłości futbolu. Od lat wzywamy do surowych działań przeciwko Manchesterowi City i Paris Saint Germain - napisał na Twitterze Medrano.

- Problem z PSG i Manchesterem City polega na tym, że tymi klubami kierują państwa. Jedno z nich czerpie ogromne zyski z ropy naftowej, a drugie z gazu. Środki, jakimi wspomniane drużyny mogą dysponować, sprawiają, że mamy do czynienia ze wzrostem cen w całej europejskiej piłce. Inne kluby muszą płacić niedorzeczne sumy, by zatrzymać swoich najlepszych graczy. To wywołuje ogromną szkodę dla futbolu na tym kontynencie – stwierdził już kilka miesięcy temu Tebas podczas debaty zorganizowanej przez Financial Times (za Goal.com).