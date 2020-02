UEFA poinformowała oficjalnie, że Manchester City został ukarany wykluczeniem z gry w Lidze Mistrzów w dwóch nadchodzących sezonach (2020/2021 i 2021/2022) oraz grzywną w wysokości 30 milionów euro. To efekt poważnego złamania przez "The Citizens" zasad Finansowego Fair Play w latach 2012-2016, a także wykrycia braku współpracy angielskiego z klubu z organami badającymi sprawę.

Mistrzowie Anglii już raz zostali ukarani za naruszenie FFP. W 2014 roku dostali karę grzywny w wysokości 49 milionów funtów. Po zastosowaniu się do wytycznych uzgodnionych w ramach kary, grzywnę zmniejszono do 18 milionów funtów.

UEFA dotychczas nie podejmowała tak radykalnych środków. Zarówno w przypadku złamania zasad przez m.in. Manchester City i PS, karała kluby grzywnami i ograniczeniem składów zespołów w Lidze Mistrzów.

"Der Spiegel" opublikował w listopadzie 2018 roku dokumenty, mające potwierdzać, w jaki sposób Manchester City łamało zasady FFP. Angielski klub w 2013 roku zwolnił Roberto Manciniego, przez co powstał deficyt w wysokości 9,9 mln funtów. Zgodnie z mailem dyrektora finansowego klubu Jorge Chumillasa, jedynym rozwiązaniem było pozyskanie dodatkowych przychodów od sponsorów z Abu Dhabi, które miały pokryć tę dziurę.

W mailu opublikowanym przez "Der Spiegel" dokładnie opisano, jak poprawione zostały istniejące kontrakty. Według magazynu, firmy Etigad, Aabar oraz izba turystyczna Abu Dhabi zapłaciły znacznie więcej, niż wynikało to z wcześniejszych zapisów kontraktowych z Manchesterem City. To miał być jednoznaczny dowód, że angielski klub manipulował kontraktami sponsorskimi, aby dopasować się do wymogów FFP.

Manchester City nadal ma prawo do odwołania się od decyzji europejskiej federacji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Jeśli jednak decyzja zostanie podtrzymana, a "The Citizens" awansowaliby z Premier League do Ligi Mistrzów, ich miejsce przejmie 5. zespół ligi angielskiej.