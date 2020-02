24 zwycięstwa, jeden remis i zero porażek - to dorobek Liverpoolu w Premier League. W fazie grupowej Ligi Mistrzów "The Reds" spisali się niewiele gorzej - na sześć spotkań przegrali tylko jedno. Jedno zremisowali i wygrali cztery. Wydaje się, że w tej chwili mało kto jest w stanie ich zatrzymać.

REKLAMA

Bundesliga. Bayern Monachium - Schalke 5:0. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Dietmar Hamann wskazał zespół, który może zatrzymać Liverpool

Dietmar Hamann, były reprezentant Niemiec i piłkarz m.in. Liverpoolu, stwierdził jednak, że jest jeden zespół, który może zatrzymać rozpędzoną drużynę Juergena Kloppa. - Liverpool jest w takiej formie, że trudno go pokonać w dwumeczu. Jeśli jakaś drużyna ma mu zagrozić, to tylko Bayern Monachium - przyznał 46-latek w rozmowie z "Bildem".

I dodał: W ostatnich tygodniach Bayern się bardzo rozwinął. Jest bliżej Liverpoolu niż w zeszłym sezonie [wówczas mistrzowie Niemiec ulegli angielskim rywalom w 1/8 finału LM, przegrywając 1:3 w dwumeczu - red.].

Hamman w rozmowie z niemieckim dziennikiem wypowiedział się również na kilka innych tematów, m.in. na temat przyszłości Hansiego Flicka na stanowisku trenera Bayernu. - Nie widzę nic złego w tym, by go zatrzymać. Zespół wydaje się być zadowolony. Piłkarze są entuzjastycznie nastawieni do gry, wyniki są dobre, gra jest odpowiednia, nastrój też. Jeśli masz kogoś, kto dobrze dogaduje się z zawodnikami, kogo cenią fani, kogoś kto dobrze zna klub i sprawia, że funkcjonuje odpowiednio, nie powinieneś szukać nikogo innego - powiedział 57-krotny reprezentant Niemiec.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl