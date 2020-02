Tamto spotkanie miało niesamowity przebieg. Ajax prowadził na Stamford Bridge 4:1 i gdyby wygrał, zapewniłby sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów już w 5. kolejce. Jednak w 68. minucie przy wyniku 4:2 doszło do rzadko spotykanej sytuacji - Daley Blind faulował rywala, sędzia zastosował przywilej korzyści, a Joel Veltman zagrał piłkę ręką w polu karnym. Wtedy Gianluca Rocchi przerwał grę i pokazał obu piłkarzom drugie żółte kartki, przez co Ajax w jednej chwili stracił dwóch piłkarzy, a Chelsea strzeliła gola na 3:4 (potem zdobyła wyrównującą bramkę).

REKLAMA

Sędzia popełnił błędy. Przez to Ajax odpadł z Ligi Mistrzów?

Według szefa sędziów Roberto Rosettiego - o czym mówił podczas spotkania arbitrów na Mallorce - Rocchi popełnił rażący błąd i powinien przerwać grę już po faulu Blinda - wtedy nie doszłoby do sytuacji, w której Veltman wyleciałby z boiska, a Chelsea nie dostałaby rzutu karnego. Inna sprawa, że zdaniem sędziów holenderski obrońca i tak nie powinien otrzymać żółtej kartki.

W ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Ajax niespodziewanie przegrał 0:1 z Valencią i "spadł" do Ligi Europy - brak awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów oznacza, że półfinaliści ostatniej edycji stracili szansę na zarobienie co najmniej 9,5 mln euro.

"Piątek przed nikim nie zamierza się kłaniać. Trafił w dobre miejsce":