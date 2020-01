"The Times" twierdzi, że od 2024 roku rozgrywki Ligi Mistrzów mają się zmienić. Brytyjski dziennik pisze, że ECA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Klubów, osiągnęło porozumienie z UEFA, na mocy którego Liga Mistrzów zyska kolejne cztery dni meczowe. Jak to ma wyglądać w praktyce? Wciąż nie wiadomo. Spekuluje się, że albo grupy w pierwszej fazie zostaną powiększone o jeden lub dwa kluby, albo zostanie rozegrana dodatkowa faza grupowa zamiast 1/8 finału.

To byłby powrót do przeszłości, gdyż do sezonu 2002/03 w Champions League odbywały się dwie fazy grupowe, a następnie wyłaniano osiem najlepszych drużyn, które rywalizowały w ćwierćfinałach.

"The Sun" informuje, że przeciwne takim zmianom są kluby z Premier League, które - ze względu na dużą liczbę meczów w krajowych rozgrywkach - obawiają się, że nie zmieszczą w kalendarzu rozgrywek kolejnych dni meczowych.

Jaki jest cel zmian? UEFA i europejskie kluby chcą zarobić więcej pieniędzy na sprzedaży praw telewizyjnych większej liczby meczów. Zespoły będą miały także większe dochody (np. za bilety) z dodatkowych dni meczowych.

Inne rewolucyjne pomysły

To, że Liga Mistrzów się zmieni od 2024 roku, to pewne. Ale nadal nie wiadomo, co dokładnie się zmieni. Kilkanaście miesięcy temu wyszło na jaw, że najlepsze kluby Europy (czytaj najbogatsze) planują utworzenie Superligi, gdzie kluby ze słabych piłkarsko państw (jak np. Polska) nie będą miały wstępu. Dodatkowo spekulowano, że od 2024 roku mecze LM mają się odbywać w weekendy, przez co rozgrywki krajowe nie będą już rozgrywane w sobotę i niedzielę - informowało hiszpańskie radio COPE.