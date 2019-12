Dani Olmo rozgrywa bardzo dobry sezon (osiem goli, siedem asyst) i niewykluczone, że niebawem odejdzie z Dinama Zagrzeb. 21-letniego Hiszpana chwalił ostatnio Pep Guardiola: On już jest topowym piłkarzem. To niesamowity zawodnik i nie mam wątpliwości, że już teraz mógłby grać w czołowych ligach w Europie - stwierdził trener Manchesteru City, z którym Dinamo rywalizowało w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Olmo był bohaterem tegorocznego Euro do lat 21. Poprowadził Hiszpanię do mistrzostwach Europy. Teraz chce go Barcelona, której 21-latek jest wychowankiem. Olmo dorastał w słynnej szkółce La Masia. W 2014 roku trafił do Zagrzebia i możliwe, że w przyszłości wróci do Katalonii.

Olmo w Barcelonie czy Atletico?

- Blaugrana złożyła już ofertę za skrzydłowego. Chorwaci uznali jednak, że jest niewystarczająca - informuje "Mundo Deportivo". Hiszpańskie media zauważają, że powrót Olmo do Barcelony nie jest taki oczywisty. O 21-latka walczy także Atletico Madryt. "As" twierdzi, że Diego Simeone jest gotowy wydać za niego aż 40 mln euro.