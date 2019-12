W niedzielę w meczu 25. kolejki Championship Cardiff City rywalizowało na wyjeździe z Sheffield Wednesday. Goście wygrali 2:1, a po meczu najgłośniej było o zderzeniu dwóch piłkarzy Cardiff, do jakiego doszło podczas spotkania.

W 35. minucie meczu Junior Hoilett i Joe Bennett skoczyli do górnej piłki, przez co zderzyli się w powietrzu głowami i padli na murawę. Obaj odczuli boleśnie to zderzenie. Bennett nie był w stanie już kontynuować gry. Co innego Hoilett, który grał do końca meczu, a wcześniej bo w 8. minucie podwyższył na 2:0 dla Cardiff.

"Twoja głowa jest z betonu"

Po spotkaniu Bennett wstawił do internetu zdjęcie zabandażowanej głowy i napisał do Hoiletta: "Twoja głowa jest zrobiona z betonu". Dodał przy tym, że nie ma żadnych złamań i cieszył się z wygranej Cardiff.

Po 25 kolejkach Championship Cardiff jest na 10. miejscu w tabeli. Sheffield jest cztery pozycje wyżej.