Dziennikarze niemieckiego oddziału telewizji "Sky Sports" wybrali najlepszych piłkarzy, którzy w ostatnich dziesięciu latach (od sezonu 2009/2010) bronili barw Borussii Dortmund. W zestawieniu zabrakło Roberta Lewandowskiego i Jakuba Błaszczykowskiego. Na prawej obronie postawiono natomiast na Łukasza Piszczka, który jest zawodnikiem niemieckiego klubu od 2010 roku.

W "11" dziesięciolecia znalazły się następujące nazwiska: Roman Weidenfeller - Marcel Schmelzer, Mats Hummels, Neven Subotić, Łukasz Piszczek - Nuri Sahin, Ilkay Guendogan, Shinji Kagawa - Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Goetze.

Piorunująca końcówka Bayernu Monachium! Asysta Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Większość z wymienionych zawodników - poza Reusem i Aubameyangiem - wywalczyło w 2011 i 2012 roku krajowe mistrzostwa, jeszcze za kadencji Juergena Kloppa. We wspomnianym sukcesie swój niezaprzeczalny udział miał też Lewandowski, którego bramki pomogły zresztą "BVB" awansować do finału Ligi Mistrzów w 2013 roku (przegrana z Bayernem Monachium 1:2). Aubameyang strzelił co prawda więcej goli dla klubu z Signal Iduna Park (141 we wszystkich rozgrywkach, przy 103 Polaka), jednak w jego gablocie z trofeami znajduje się jedynie puchar i dwa superpuchary Niemiec.

W 2014 roku kapitan reprezentacji Polski przeniósł się z Borussii do Bayernu. Z kolei reprezentant Gabonu od stycznia 2018 r. zdobywa gole na londyńskiego Arsenalu.

