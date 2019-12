Bayern Monachium wylosował w 1/8 finału Ligi Mistrzów londyńską Chelsea. Natychmiast przywołało to wspomnienia monachijskiego finału, w którym zmierzyły się właśnie te dwa zespoły. Aktualni mistrzowie Niemiec byli wówczas faworytem do zdobycia tytułu. W 83. minucie bramkę strzelił Thomas Mueller i wydawało się, że nic nie odbierze triumfu Bayernowi.

Zobacz gole Roberta Lewandowskiego z meczu Bayern Monachium - Werder Brema (6:1):

Kilka minut później stan meczu wyrównał Didier Drogba, przez co konieczna była dogrywka. W niej rzutu karnego nie wykorzystał Arjen Robben, co zemściło się w serii rzutów karnych. Chelsea wygrała ją 4:3, a ostatnią "jedenastkę" na stadionie Bayernu wykonywał właśnie Drogba. Ta porażka do dziś jest uważana przez kibiców monachijczyków za jedną z największych w ostatnich latach.

Z tego powodu profil klubowy na Twitterze opublikował wpis, w którym "pochwalił się" wyciszeniem dwóch fraz związanych z finałem Ligi Mistrzów. Wpis Bayernu robi furorę w sieci. Pierwsze spotkanie pomiędzy zespołami zostanie rozegrane 25 lutego na stadionie Chelsea, rewanż w Monachium odbędzie się 18 marca.