Angielskie media informują, że od sezonu 2024/25 faza grupowa Ligi Mistrzów może zostać powiększona. Zdaniem "Daily Mail" każda drużyna ma grać aż 10 spotkań w fazie grupowej. Za takim rozwiązaniem optują kluby z tzw. "BIG 6", czyli Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea oraz Tottenham Hotspur.

REKLAMA

Powiększenie elitarnych rozgrywek sprawiłoby, że znacznie wzrosłyby przychody klubów z dnia meczowego, a także praw do transmisji. Nie wszyscy są jednak zwolennikami takiego pomysłu, a najbardziej protestuje trener Liverpoolu Juergen Klopp.

Trener Liverpoolu nie chce powiększenia Ligi Mistrzów

- Czytałem, że najlepsze kluby chcą więcej meczów w Lidze Mistrzów. Nie jestem zaangażowany w te plany. To absolutne pierdoły - cytuje słowa Kloppa "BBC".

Zdecydowana reakcja niemieckiego szkoleniowca w pewnym sensie jest jak najbardziej logiczna. Obecnie wiele zespołów ma bardzo napięte kalendarze w rozmaitych rozgrywkach. Ekipa z Anfield Road w ciągu zaledwie 300 dni ma do rozegrania aż 67 meczów, co daje średnio jeden co 4,5 dnia.

Już we wtorek Liverpool FC zmierzy się z Aston Villą w Pucharze Ligi, a niespełna dobę później zagra w Katarze w KMŚ z drużyną Rayados de Monterrey.