kolojabolo91 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Pan Boniek kompletnie mnie rozczarował podczas swoich rządów .Oczywiście wizerunkowo o niebo lepiej , niż Lato.Pan Prezes bryluje podczas wywiadów, w studiach "eksperckich " w tv,podczas meczów Reprezentacji ,wszędzie go pełno w honorowych lożach VIP,chętnie poucza i udziela rad innym, a gdy mowa o jego (i PZPN) odpowiedzialności szybko się od niej uchyla twierdząc , że "nie będzie się wtrącał w prywatne biznesy klubowe , PZPN nie odpowiada za szkolenie w Polsce, nie odpowiadają za Ekstraklasę , tylko powołana do tego spółka etc. itd. ".No idealnie, umyte ręce , jak u Piłata - najlepiej ustawić się w wygodnej pozycji w loży VIP w roli recenzenta i mieć do wszystkich pretensje , tylko nie do siebie.W sferze publicznej istnieje coś takiego jak "odpowiedzialność polityczna"..Ja dziękuje za taki związek piłkarski , gdzie dobrze mają się tylko tak naprawdę działacze ,gdzie do wyciągania łapy od sponsorów , Państwa są pierwsi ,czy podróży po całym świecie (lub innych apanaży ), ale za rozwój polskiej kopanej już absolutnie nie.Mam dość słodkiego pierdzenie Pana Prezesa - time to say goodbye !