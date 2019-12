Napoli rozbiło na własnym stadionie Genk 4:0, a bohaterem meczu był Arkadiusz Milik. Polak strzelił trzy gole i przeszedł do historii neapolitańskiego klubu. - To mój pierwszy hat-trick w Napoli, jestem niezwykle szczęśliwy. A do tego po raz pierwszy piłkarz Napoli zdobył hat-tricka w Lidze Mistrzów, to wyjątkowe. Szczególnie w tym trudnym momencie, który przechodzimy w drużynie - mieliśmy przecież wielkie problemy z wygrywaniem - mówił po meczu Milik.

Tak Arkadiusz Milik przeszedł do historii [WIDEO]

Teraz Polak może się cieszyć podwójnie. UEFA nominowała go do nagrody dla najlepszego gracza kolejki. Rywalami Milika są: Neymar, Gabriel Jesus i Joao Felix. Głosowań na reprezentanta Polski możecie TUTAJ

Napoli zajęło drugie miejsce w grupie E i awansowało do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

