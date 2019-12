Grupa A. Paris Saint-Germain było już pewne awansu z pierwszego miejsca, ale nie pozostawiło złudzeń Galatasaray, które miało jeszcze szanse na grę w fazie pucharowej Ligi Europy. Neymar i spółka wygrali aż 5:0. Po golach Mauro Icardiego (32. minuta), Pablo Sarabii (35.), Neymara (47.), Kyliana Mbappe (63.) i Edinsona Cavaniego (83.). Swoje spotkanie wygrał także Real Madryt, który też był już pewny drugiego miejsca. Królewscy pokonali 3:1 Club Brugge, który na wiosnę zagra w LE.

W grupie B też dwie drużyny były już pewne awansu i swoich miejsc. Na dodatek mierzyły się ze sobą w bezpośrednim starciu. Lepszy znowu okazał się Bayern, który (tym razem z Robertem Lewandowskim na ławce rezerwowych) pokonał Tottenham 3:1. Za plecami obu drużyn trwała walka o 1/16 LE. Olympiakos, by grać dalej, musiał pokonać na wyjeździe Crvenę zvezdę. I pokonał - 1:0, a bramkę na wagę awansu zdobył Youseff El Arabi, który w 87. minucie wykorzystał rzut karny.

Grupa C. Tutaj działo się najwięcej i najwcześniej, bo mecze rozgrywane były o 18:55. Do ostatniej kolejki aż trzy drużyny miały szanse na awans. Pewny pierwszego miejsca był Manchester City, który mierzył się z Dinamem Zagrzeb, z Damianem Kądziorem w składzie. Polski pomocnik już w 10. minucie zaliczył asystę przy golu Daniego Olmo. Mistrz Chorwacji wskoczył wtedy na drugie miejsce w grupie, ale nie na długo, bo później zaczęło strzelać City. Hat-tricka zaliczył Gabriel Jesus, a wynik meczu na 4:1 dla Anglików ustalił 19-letni Phil Foden. W LM na wiosnę zagra Atalanta - w ostatniej kolejce pokonała 3:0 Szachtar, który kończy zmagania na trzecim miejscu w grupie.

W grupie D o awans do fazy pucharowej biły się Atletico i Bayer Leverkusen. Nie mierzyły się jednak w bezpośrednim starciu, bo Atletico podejmowało Lokomotiw (z Maciejem Rybusem i Grzegorzem Krychowiakiem w składzie), który już przed meczem był pewny, że kończy zmagania w tej edycji LM na ostatnim miejscu w grupie. A Bayer mierzył się z Juventusem. By myśleć o awansie, niemiecki zespół musiał wygrać i liczyć na porażkę Atletico. Ale ani nie wygrał (przegrał 0:2), ani nie przegrało Atletico (wygrało 2:0). I to drużyna Diego Simeone gra dalej w LM, a Bayer w LE.

Pierwsza taka sytuacja w historii

PSG, Real, Bayern, Tottenham, Manchester City, Atalanta, Juventus, Atletico, Liverpool, Napoli, Barcelona, Borussia, RB Lipska, Olympique Lyon, Valencia, Chelsea. To 16 drużyn, które na wiosnę powalczą w fazie pucharowej. Po raz pierwszy w historii LM wszystkie drużyny, które awansowały do 1/16, są z pięciu najlepszych lig w Europie. A więc angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej i francuskiej.

Losowanie 1/8 LM odbędzie się w poniedziałek w Nyonie (godz. 12). Pierwsze mecze tej fazy zostaną rozegrane 18-19 lutego oraz 25-26 lutego.