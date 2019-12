W grupie C awans przed ostatnim meczem miał już zapewniony Manchester City, ale trzy pozostałe drużyny walczyły o drugie miejsce. Wszystko w swoich rękach miał Szachtar i jeśli pokonałby u siebie Atalantę, to awansowałby do fazy pucharowej. Okazało się jednak, że trzy bramki zdobyła Atalanta i to ona sensacyjnie awansowała do kolejnej rundy LM!

Wszystkie gole padły w drugiej połowie. Najpierw w 66. minucie Atalantę na prowadzenie wyprowadził Castagne, a w 80. minucie drugą bramkę zdobył Pasalić. Trzecią i ostatnią bramkę dla Atalanty w ostatniej minucie spotkania strzelił Gosenes.

Atalanta awansowała więc do 1/8 finału, mimo że przegrała pierwsze trzy mecze i przed ostatnim meczem miała bilans bramkowy 5:12.

Asysta Kądziora nie wystarczyła

Była 10. minuta. Damian Kądzior, dla którego był to debiut w podstawowym składzie meczu Ligi Mistrzów, dostał na prawej stronie piłkę od Petara Stojanovicia. Długo się nie zastanawiał. Od razu posłał ją w pole karne, gdzie Claudio Bravo strzałem z woleja został pokonany przez Daniego Olmo.

To była jednak ostatnia bramka Dinama, a potem strzelał już tylko Manchester City. Trzy bramki dla City zdobył Gabriel Jesus, a ostatnie trafienie zaliczył Phil Foden!

